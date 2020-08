Ook Broekers-Knol heeft spijt van gang van zaken bij huwelijk Grapperhaus

Gisteren zei minister Grapperhaus al dat het hem speet. Voor aanvang van het kabinetsberaad herhaalde Grapperhaus zijn excuses. Hij zei niet op te zien tegen het kabinetsberaad en niet bang te zijn voor reprimandes vanuit het kabinet.

Op de vraag of hij Nederland de komende maanden nog vermanend kan toespreken zei hij gisteren duidelijk "ja". Hij benadrukte dat corona blijvend moet worden bestreden. "Als iemand een keer een regel heeft overtreden, heb ik steeds gezegd dat de rechter moet toetsen wat er aan de hand is en of een boete terecht is opgelegd." Dat geldt dus ook voor hemzelf, erkende hij gisteren.