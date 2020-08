Oud-coffeeshophouder Van Laarhoven verlaat cel, met enkelband naar huis

Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven heeft de gevangenis in Vught verlaten. Van Laarhoven had een enkelband om toen hij om 06.50 uur werd opgehaald door zijn broer Frans.

Van Laarhoven (59) heeft het grootste deel van zijn celstraf voor witwassen uitgezeten. Hij begint nu aan de laatste fase van zijn straf, meldt Omroep Brabant. Die mag hij buiten de gevangenis uitzitten.

Aangehouden in cel

Dinsdag werd Van Laarhoven nog gearresteerd in zijn cel en meegenomen naar een politiebureau voor verhoor. Dat ging over zijn lopende strafzaak in Nederland. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de boekhouding vervalste van zijn coffeeshopketen The Grass Company.

Ook zijn broer Frans en bedrijfsleider Marco de Jong zouden bij de vervalsing betrokken zijn. Volgens het OM in Breda verdienden ze meer dan twintig miljoen euro. De drie worden verdacht van witwassen, belastingfraude en lidmaatschap van een misdaadorganisatie.

Thaise cel

Van Laarhoven werd vooral bekend omdat hij vanaf 2014 meer dan vijf jaar onder vaak erbarmelijke omstandigheden in een cel in Thailand zat. Daar kwam hij terecht omdat het OM in Breda de collega's in Thailand op de hoogte had gebracht van de verdenking van drugshandel en witwassen tegen hem.

Die werkwijze van het OM en de gevangenschap van Van Laarhoven in Thailand leidden tot vragen in de Tweede Kamer, een mediacampagne en een kritisch rapport van de Nationale Ombudsman. In januari van dit jaar lukte het de Nederlandse autoriteiten om Van Laarhoven naar Nederland te halen. In juli werd zijn vrouw Tukta in Thailand vrijgelaten.