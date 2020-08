Nertsenfokkers 'totaal verrast' door kabinetsbesluit over vervroegde beëindiging

Nertsenfokkers zijn "totaal verrast" door het nieuws dat het verbod op de nertsenfok al volgend voorjaar ingaat. Voorzitter Wim Verhagen van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierhouders (NFE) gaat minister Schouten van Landbouw vanochtend om opheldering vragen.

Via Haagse bronnen werd gisteravond bekend dat nertsenhouders na de komende pelsperiode, die in november begint, hun werk verplicht moeten neerleggen. Dat besluit is genomen om te voorkomen dat er meer nertsenhouderijen geruimd moeten worden vanwege het coronavirus.

Verhagen vindt het nog te vroeg om inhoudelijk te reageren en wil eerst afwachten met welke details de minister komt.

Koud op het dak

Ruim voor de uitbraak van het virus was al besloten dat de fokkerijen dicht moeten, om dierenwelzijnsredenen, maar in plaats van in 2024 gebeurt dat dus drie jaar eerder.

Uit een rondgang van de NOS onder nertsenfokkerijen blijkt dat er veel onduidelijk is over de maatregelen die het kabinet nu neemt. Bijna niemand wil reageren voordat er antwoord komt op de vele vragen die er zijn, en steevast wordt verwezen naar de NFE.

Wel wil nertsenfokker Joost Willems kwijt dat hij geen goed woord over heeft over de manier waarop hij het nieuws hoorde. "De ambtenaar die dit heeft gelekt, verdient een enorme schop onder zijn kont. Dit viel ons echt koud op het dak. Gisteravond kregen we ineens dit nieuws, nota bene via sociale media. En dat terwijl onze voormannen vandaag met de minister in Den Haag aan tafel zitten. Het is schandalig!"

Geen preventieve ruiming

Preventieve ruiming van alle nertsen is niet nodig. Wel wordt de naleving van de coronaregels streng gecontroleerd in de ongeveer 120 nertsenhouderijen die er nog zijn in Nederland. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit om de bedrijven te compenseren.

Verhagen begrijpt niet waar de datum van 1 maart en de genoemde bedragen vandaan komen, zegt hij tegen Omroep Brabant . "Echt niet, juist omdat we nog dat gesprek hebben. Dat stond al een paar dagen gepland."