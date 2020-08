Dieprode cijfers voor Schiphol, honderden banen weg

Luchthavenbedrijf Schiphol Group heeft zoals verwacht een slecht half jaar achter de rug. In de eerste zes maanden van dit jaar werd als gevolg van de coronacrisis een verlies genoteerd van 246 miljoen euro. In de eerste helft van 2019 was er nog 133 miljoen euro winst.

Het bedrijf is eigenaar van Schiphol en de vliegvelden van Rotterdam en Lelystad. Ook heeft het een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport.

Alle vliegvelden verwerkten veel minder vliegtuigen en passagiers dan vorig jaar. Op Schiphol daalde het aantal passagiers in vergelijking met de eerste helft van 2019 met 62 procent. Het aantal vliegtuigbewegingen nam af met ruim de helft.

Op Eindhoven Airport daalde het aantal passagiers naar 1,1 miljoen, een daling van 65 procent. Op Rotterdam The Hague Airport nam het aantal reizigers af met 71 procent, naar bijna 275.000.

Banen verdwijnen

Schiphol deed met succes een beroep op de NOW 1-regeling, waarmee de overheid een groot deel van de salarissen dekt van bedrijven die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. Daaruit kreeg Schiphol Group 27 miljoen euro. Er loopt nog een aanvraag voor NOW 2.

Toch verwacht het bedrijf dat er enkele honderden banen moeten verdwijnen. Bij Schiphol Group werken in totaal zo'n 3000 mensen.

Voor heel 2020 verwacht het bedrijf tussen de 55 en 72 procent minder passagiers te verwerken dan vorig jaar. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn "zeer onzeker". Schiphol Group denkt dat het vliegverkeer niet voor 2023-2025 weer op het niveau is van vorig jaar.

Vanwege de onzekere toekomst is de bouw van de nieuwe terminal op Schiphol met zeker twee jaar uitgesteld.

Grotere klappen?

In totaal werken er zo'n 68.000 mensen op de luchthaven Schiphol, bleek eerder uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om onder meer luchtvaartmaatschappijen, bagageafhandelaars, beveiliging en horeca. Bij toeleveranciers zoals cateraars, schoonmaak- en transportbedrijven werken nog eens 45.000 mensen.

Ook die hebben veel last van de grote krimp in het aantal passagiers, bevestigt een woordvoerder van Schiphol. Bekend is de ontslagronde bij KLM, maar ook bij andere bedrijven worden reorganisaties verwacht.