FNV wil thuiswerkvergoeding afdwingen

Vakbond FNV gaat met de werkgevers onderhandelen over een thuiswerkregeling, nu het thuiswerken langer gaat duren. Ruim vier op de vijf leden willen zo'n regeling, komt naar voren uit eigen onderzoek onder 9400 leden. De deelnemers aan het onderzoek werken vooral bij de overheid, in de financiële sector en bij callcentra.

Er moeten volgens de FNV niet alleen afspraken komen over de werkplek thuis en een vergoeding voor de kosten die je daar maakt, maar ook over privacy en de combinatie van werk en privéleven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het recht om in de avond en het weekend onbereikbaar te zijn, zegt FNV-vicevoorzitter Kitty Jong.

Verder wil de bond afspraken maken over het recht om zowel thuis als op kantoor te werken. Bijna driekwart van de ondervraagden wil beide doen, want het thuiswerken heeft voor- en nadelen.

Gebrek aan collega's

Als belangrijkste voordelen worden genoemd het ontbreken van reistijd (72%), betere concentratie (39%) en hogere productiviteit (38%). De grootste nadelen zijn het gebrek aan collega's en sociale interactie (64%) en minder beweging (38%). Vooral jongeren geven aan dat ze thuis geen goede werkplek hebben.

De FNV wil de afspraken vastleggen in cao's. Komende maand starten de onderhandelingen daarover in de financiële sector. Ook bij de Rijksoverheid en de gemeenten wil de bond een thuiswerkregeling tot stand brengen.

Nu krijgt volgens de vakbond minder dan een op de tien werknemers een thuiswerkvergoeding. Hoe hoog die vergoeding moet zijn, zal volgens de FNV per sector verschillen.

Koffie

De bond vindt een vergoeding nodig omdat thuiswerkers kosten maken voor bijvoorbeeld verwarming, elektra en koffie, maar ook ruimte in huis kwijt zijn. Bovendien sparen werkgevers veel kosten uit als medewerkers thuis werken. "Het kan niet zo zijn dat de kosten die de werkgever uitspaart nu deels voor rekening van de werknemer komen", aldus FNV-bestuurder Jong.