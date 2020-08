Geen overdrachtsbelasting starters: sympathiek, maar met flinke bijeffecten

Een ander probleem van deze maatregel is dat de huurprijzen er wel eens hoger door kunnen worden, vermoedt Laurens van de Noort. Hij is directeur van Vastgoed Belang, een vereniging van particuliere beleggers. Van de Noort: "Het moet uit de lengte of de breedte komen, de hogere investering moet worden terugverdiend."

Ook denkt Van de Noort dat particuliere beleggers er minder snel voor zullen kiezen hun huizen te verduurzamen: "Het moment dat een huurder vertrekt, is vaak aanleiding voor onderhoud of voor het investeren in duurzame aanpassingen aan een huis. Wellicht dat beleggers dat dan laten zitten."

Peter Boelhouwer is ook bang voor een stijging van de prijzen van koophuizen: "Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een weglekeffect", Door de overdrachtsbelasting te verlagen wordt een woning feitelijk goedkoper, waardoor meer starters zich een woning kunnen veroorloven. Daardoor stijgt de vraag en op niet al te lange termijn zullen de huizenprijzen volgen.

Wat is een starter?

Boelhouwer heeft daarnaast z'n twijfels bij de uitvoerbaarheid van het plan: "De Belastingdienst moet straks controleren wie er precies een starter is. Maar hoe bepaal je dat? Behoort een stel waarvan één persoon eerder een huis heeft gekocht bijvoorbeeld ook tot de starters?"

Het ministerie van Financiën liet onderzoeksbureau Dialogic eerder een advies uitbrengen over het plan om bij de overdrachtsbelasting verschillende tarieven te gebruiken voor verschillende groepen mensen. Dat rapport stipt ook het bezwaar van Boelhouwer aan, over het vaststellen van wat een starter eigenlijk is: "Er is simpelweg geen databron die deze informatie met zekerheid kan verstrekken."

Ook werden daarin werden flinke vraagtekens gezet bij de doelmatigheid en doeltreffendheid van de maatregel. Het aantal starters dat een woning zal kopen neemt door de maatregel toe met 4 tot 14 procent. Tegelijkertijd zullen volgens het onderzoek de huizenprijzen met 1 procent stijgen vanwege concurrentie tussen koopstarters onderling.

Laurens van de Noort: "Het lijkt erop dat het kabinet de inkomsten die het misloopt door de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen, terug wil verdienen door beleggers extra te belasten. Zo worden twee groepen tegen elkaar uitgespeeld, die elkaar maar heel beperkt beconcurreren op de huizenmarkt."