Twee verdachten aangehouden voor schietincident Amsterdam-Zuid

De politie heeft twee verdachten aangehouden voor een schietincident van afgelopen dinsdag in Amsterdam-Zuid. Daarbij raakte een 19-jarige rapper gewond.

Het gaat om twee Amsterdammers van 20 en 21 jaar oud. Een van hen werd gistermiddag in Leeuwarden aangehouden. De andere verdachte is vannacht opgepakt in Amsterdam.

De mannen worden niet verdacht van betrokkenheid bij een andere schietpartij op dinsdag in Amsterdam. In dezelfde straat werd eerder die dag een 23-jarige rapper neergeschoten.

Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband tussen de twee incidenten. "Dit is natuurlijk heel ongewoon", zegt de hoofdcommissaris van de politie tegen AT5. "Daarom moeten we het goed onderzoeken."

Vannacht was het opnieuw raak, ditmaal in Amsterdam-Zuidoost. Een appartement werd meerdere malen beschoten. Volgens Het Parool is het de woning van de 23-jarige rapper die dinsdag werd neergeschoten.