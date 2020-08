Minister Van Ark en apothekers: gebruik paracetamol is veilig

Het gebruik van paracetamol is veilig. Dat zeggen minister Van Ark voor Medische Zorg en de apothekersorganisatie KNMP. Vorige maand meldden NRC en Zembla dat in tabletten van de grootste fabrikant van paracetamol ter wereld de kankerverwekkende stof PCA zit. Bij normaal gebruik blijft dit echter ver onder de toelaatbare hoeveelheid, blijkt uit zowel een onderzoek in opdracht van Van Ark als een onderzoek van KNMP.

Minister Van Ark kondigde na de mediaberichten een onderzoek aan en de resultaten daarvan heeft ze nu aan de Tweede Kamer gestuurd. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat de limieten voor PCA zijn overschreden.

Volgens Van Ark is er dus geen aanleiding om met apothekers, drogisten en supermarkten te praten over het uit de schappen halen van paracetamol.

Onderzoek apothekers

Apothekersorganisatie KNMP voerde zelf een onderzoek uit door 19 verschillende merken paracetamol te kopen. In de tabletten met 500 mg werd geen PCA aangetroffen. Zeer lage concentraties zouden niet gedetecteerd kunnen zijn, maar volgens de KNMP krijgen patiënten daardoor dagelijks hooguit 5 procent van de toelaatbare hoeveelheid PCA binnen.

"De mensen kunnen paracetamol gewoon blijven innemen", zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. "Voor de productie van paracetamol gelden zuiverheidslimieten, zoals deze voor alle geneesmiddelen aan de orde zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat het geteste materiaal in alle gevallen ruimschoots, met liefst minimaal een factor twintig, binnen de limiet is gebleven."

Verschillende limieten

De limiet waar de onderzoeken naar verwijzen is 34 microgram PCA per dag. Deze grens is gesteld door de Europese Geneesmiddelenautoriteit EMA. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA hanteert een veel lagere grens: 2,8 microgram per dag. Dit verschil komt onder meer doordat voor medicijnen een maximale dagdosering geldt en zo'n limiet bestaat niet voor voedsel.