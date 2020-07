Minister laat paracetamol onderzoeken op risico op kanker

Minister Van Ark voor Medische Zorg laat onderzoek doen naar paracetamol uit China waarin mogelijk kankerverwekkende stoffen zitten. Aanleiding is de uitslag van een steekproef bij paracetamol die in China is gemaakt, uitgevoerd in opdracht van NRC en het tv-programma Zembla.

Daaruit bleek dat in de pillen van de grootste producent van paracetamol ter wereld, Anqiu Lu'an Pharmaceutical, de stof 4-chlooranilline zit, afgekort PCA. Dat spul is in principe kankerverwekkend, maar of de aangetroffen concentraties de angst daarvoor rechtvaardigen is onduidelijk.

Volgens de richtlijnen van het Europese geneesmiddelenbureau EMA is PCA kankerverwekkend, maar zou iemand die per dag maximaal zes tabletten paracetamol slikt, binnen de normen blijven

De normen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA zijn strenger, aangezien PCA het DNA kan aantasten. De ontdekte concentraties zijn dan achttien keer zo hoog als veilig wordt geacht. Dat zou betekenen dat een pil per dag op termijn al fataal kan zijn.

Apotex

Het Chinese bedrijf levert zijn paracetamol aan farmaceuten over de hele wereld, ook in Nederland, maar wil niet zeggen aan wie. NRC en Zembla hebben achterhaald dat het bedrijf Apotex in Leiden een belangrijke afnemer is. Moederbedrijf Aurobindo wil dat niet bevestigen.

Apotex levert onder meer de paracetamol van de (huis)merken van Albert Heijn, Etos, Jumbo, Trekpleister, DA en Kruidvat. Dat betekent niet automatisch dat alle pillen daar kankerverwekkend zijn, aangezien NRC en Zembla alleen een steekproef hebben gedaan.

De Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zag naar aanleiding van de berichtgeving van NRC en Zembla geen aanleiding om een onderzoek te starten. Minister Van Ark heeft nu echter besloten dat dat toch gaat gebeuren.

"Ik begrijp dat mensen hier zorgen over hebben. Volgens de berichten die ik nu heb gekregen, blijven we onder de normen voor eventuele gevaren. Maar de inspectie gaat toch onderzoeken of de signalen gerechtvaardigd zijn. Ik vind dat van groot belang. Mensen moeten ervan uit kunnen gaan dat medicijnen veilig zijn."

Kijk hier hoe Minister Van Ark het inspectieonderzoek toelicht.