NS: vanaf 2024 sneller naar Berlijn en Brussel

Treinreizigers kunnen vanaf 2024 sneller naar Berlijn en Brussel. De NS wil dat jaar op de trajecten Amsterdam-Brussel en Amsterdam-Berlijn met nieuwe treinen gaan rijden.

Dat moet naar Berlijn een half uur tijdwinst opleveren en ook richting Brussel lijkt een half uur minder reistijd mogelijk, zegt de NS. De reis naar Brussel duurt nu nog 2 uur en 52 minuten, naar Berlijn duurt de treinreis 6 uur en 20 minuten.

Betere infrastructuur, minder stops

De snellere reis naar Berlijn is mogelijk door een betere dienstregeling in Nederland en Duitsland, het vervallen van de locomotiefwissel bij de grens en het overslaan van de Duitse stations Minden en Stendal. Er moeten nog politieke besluiten worden genomen over de verbetering van de infrastructuur op het traject.

Volgens Marjan Rintel, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij het spoorwegbedrijf, blijft de reis naar Berlijn nog steeds te lang vergeleken met de snelle verbindingen met België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. "In de oostelijke richting is het geen tijd voor een stap, maar voor een sprong." Daarvoor is volgens haar onder meer een forse verbetering van het spoor tussen Utrecht en Arnhem nodig.

Naar Brussel is tijdwinst mogelijk doordat de nieuwe treinen een deel van het traject op een topsnelheid van 200 kilometer per uur kunnen rijden. De NS bespreekt met de Belgische vervoerder NMBS of er met een extra snelle intercity kan worden gereden. Er wordt nog gekeken naar het exacte traject en de stations waar wordt gestopt.

Coronaperiode benutten

"België en Duitsland zijn naast buurlanden onze belangrijkste handelspartners", zegt Rintel, die op 1 oktober Roger van Boxtel opvolgt als president-directeur van de NS. "Het aantal treinreizigers naar Brussel groeide in 2019 met 14 procent en naar Berlijn zelfs met 20 procent. Zonder de impact van corona zouden we de komende jaren onherroepelijk tegen de grenzen van die groei aan zijn gelopen."

Rintel ziet graag dat deze coronaperiode wordt benut om reizigersstromen van weg- en vliegverkeer naar de trein te verleggen. "Dat doen we ook met de start van de rechtstreekse verbinding naar Londen dit najaar en de nachttrein naar München, Innsbruck en Wenen in december."