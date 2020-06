Roger van Boxtel vertrekt bij NS, Marjan Rintel volgt hem op

Roger van Boxtel stopt als president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij wordt per 1 oktober opgevolgd door Marjan Rintel, die nu nog verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken bij het spoorwegbedrijf.

Over Van Boxtel was bekend dat zijn termijn in augustus afloopt. Hij trad vijf jaar geleden aan, nadat Timo Huges als president-directeur moest opstappen vanwege onregelmatigheden bij een aanbesteding in Limburg. De belangrijkste opdracht van Van Boxtel was volgens de NS om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Hij is daarin geslaagd, zegt het bedrijf.

"Onder leiding van Van Boxtel is een nieuwe strategie uitgezet, zijn duurzaamheid en internationaal treinvervoer op de agenda gekomen en is de focus weer gelegd op de reiziger", zegt Gerard van de Aast van de raad van commissarissen. "Daarnaast was Van Boxtel een boegbeeld van NS en geliefd onder de medewerkers."

Onder de indruk

Van Boxtel zegt dat hij de afgelopen vijf jaar "met veel plezier" president-directeur is geweest. "Ik ben onder de indruk van de resultaten die geboekt zijn op onze stations, in de treinen, de werkplaatsen. En dit alles voor onze reizigers. Dank voor het vertrouwen dat ik van iedereen kreeg."

De nieuwe topvrouw werkt sinds november 2014 bij de NS. Volgens de raad van commissarissen is zij iemand die "het bedrijf, de medewerkers en de reiziger tot in de haarvaten kent". Rintel krijgt de leiding op het moment dat de NS aan inkrimpen denkt. Het bedrijf verwacht tot 2025 een omzetverlies van 4,7 miljard euro door de coronacrisis.

"We staan voor grote uitdagingen op het gebied van onder meer mobiliteit, woningbouw, duurzaamheid en leefbaarheid", zegt Rintel. "Ik realiseer me dat we door de huidige crisis in heel andere tijden zitten, dat motiveert mij extra om te werken met energie en passie aan de grote maatschappelijk bijdrage die NS voor Nederland levert."