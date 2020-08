Hongkongers vertrekken naar Taiwan. 'Dit was niet langer het Hongkong dat ik kende'

De Veiligheidswet

"Een wet die geïnitieerd is door Peking, aangenomen is door Peking en gehandhaafd wordt door Peking", zegt de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu in gesprek met de NOS via Skype. Hij trekt fel van leer tegen de wet die onder meer 'separatisme' en 'omverwerping van de staat' moet aanpakken. "China claimt jurisdictie over niet-Hongkongers, niet-ingezetenen, buiten Hongkong. Dat is ronduit zorgelijk. De Veiligheidswet heeft de Hongkongse rechtsstaat vernietigd."

Hij zegt zich nauw verbonden te voelen met het lot van de Hongkongers. "Vanaf het begin steunen wij hen in hun strijd voor autonomie, vrijheid en democratie." Om die reden werd op 1 juli direct na invoering van de Hongkongse Veiligheidswet een speciaal kantoor geopend voor Hongkongers die willen vertrekken. "Of ze nou willen investeren of studeren, zolang ze veilig naar Taiwan kunnen komen heeft de Taiwanese overheid de plicht om hen te ondersteunen", zegt Wu daarover. "Dat geldt ook voor politieke vluchtelingen."

Dat laatste ligt gevoelig. Taiwan kent formeel geen vreemdelingenwet. "We kunnen daar niet al te veel over zeggen, maar we doen wat we kunnen", aldus Wu.

Boekverkoper Lam Wing-kee is tot nu toe één van de weinige prominente Hongkongse activisten die naar buiten is getreden. Eerder dit jaar kreeg hij in zijn nieuwe boekwinkel bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen, in een duidelijk signaal naar de autoriteiten op het Chinese vasteland: Taiwan keurt de recente acties van Peking in Hongkong af.