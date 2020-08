Chinese minister op Europees charmebezoek doet ook Nederland aan

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi is op bezoek in Nederland. Hij spreekt met zijn collega minister Blok over onder meer de coronapandemie, handelsbelangen en het Chinese techbedrijf Huawei, dat is beschuldigd van bedrijfsspionage.

De naam Huawei wilde Blok vooraf niet noemen, maar het is duidelijk dat de gesprekken daar ook over zijn gaan. Blok: "We zullen het zeker ook hebben over de bescherming van intellectueel eigendom. Onze inlichtingendiensten hebben in verleden aangegeven daar zorgen over te hebben."

Premier Rutte schuift ook aan voor een deel van het gesprek, dat plaatsvindt op kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. Het was voor journalisten niet mogelijk om de ministers na afloop te interviewen over het gesprek.

Brede relatie

Blok zei voor aanvang dat het goed is voor de relatie dat de Chinese minister in Nederland is. "We hebben een brede relatie", zegt Blok. "Het gaat over handel maar ook over mensenrechten en zorgen over de veiligheidssituatie in de wereld." Hij bezocht Wang Yi in 2019 in China.

Wang Yi is bezig met een diplomatieke tour langs verschillende Europese landen. Hij heeft ook afspraken in Italië, Frankrijk, Duitsland en Noorwegen.