Weekcijfers corona: minder besmettingen, maar meer doden

Het aantal besmette mensen dat in de afgelopen week het buitenland is geweest nam verder toe, naar 867. Vorige week waren dat er nog 738. De helft van deze groep is in Frankrijk of (vooral) Spanje geweest. Voor heel Spanje en delen van Frankrijk is inmiddels het reisadvies aangescherpt.

Omdat niet iedereen met klachten zich laat testen, en sommige mensen met corona nauwelijks klachten hebben, is het aantal Nederlanders met covid volgens het RIVM in werkelijkheid veel hoger. Het aantal mensen dat het virus aan anderen kan overdragen is de afgelopen week waarschijnlijk zo'n beetje gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het instituut.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het RIVM de schatting van vorige week (52.000 besmettelijke mensen op 14 augustus) naar beneden heeft bijgesteld. Inmiddels gaat het RIVM ervan uit dat er toen zo'n 35.000 besmettelijke mensen waren.