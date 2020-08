Oranje advies voor Spanje; vanaf morgen thuisquarantaine voor toeristen

Voor het Verenigd Koninkrijk geldt al langer code oranje. Terugkerende reizigers hoeven echter niet in quarantaine. Voor Aberdeen is dat laatste nu veranderd.

Vele duizenden Nederlanders

Hoeveel Nederlanders in de gebieden zitten, is onduidelijk. "Het gaat om vele duizenden Nederlanders", zegt een woordvoerder van reiskoepel ANVR. Dat het reisadvies nu voor heel Spanje is aangepast, in plaats van specifieke gebieden, noemt de ANVR heel vervelend. "Het aantal landen waarheen je kunt reizen, wordt steeds beperkter."

Voor reizigers die nu in de gebieden zitten, wordt via de touroperator gekeken hoe ze terug naar Nederland kunnen komen. Komend weekend, wanneer de schoolvakanties ook in Midden-Nederland zijn afgelopen, worden veel terugkeerders verwacht.

Lege vliegtuigen

Bijna 4000 reizigers van reisorganisatie TUI zijn nu op vakantie in een aangescherpt gebied, voornamelijk op de Canarische Eilanden. Morgen laat de touroperator lege vliegtuigen die kant op vliegen. "Binnen een week halen we iedereen terug. Ook als mensen twee weken of langer zouden gaan", zegt een woordvoerder.

TUI-reizen die morgen en overmorgen vanuit Nederland zouden vertrekken, worden geschrapt. Ook reisorganisatie Corendon annuleert vanaf morgen alle reizen naar de aangescherpte gebieden. Corendon heeft nu 1296 Nederlanders in Spanje zitten. Zij hebben de keuze: de vakantie afmaken, of eerder terugkomen.