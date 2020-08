Boliviaanse oud-president Morales aangeklaagd voor seks met minderjarige

De voormalige president van Bolivia, Evo Morales, is in zijn land aangeklaagd wegens seksueel misbruik van een minderjarige. Ook wordt hij beschuldigd van mensenhandel. Het slachtoffer zou destijds minderjarig zijn geweest.

De vrouw om wie het gaat is nu 19. Ze erkent dat ze Morales heeft leren kennen toen ze 16 was, maar toen ze een verhouding kregen was ze meerderjarig, zegt ze. De politie zou haar onder druk hebben gezet om valse verklaringen af te leggen.

Morales (60) laat via een woordvoerder weten dat de regering een "vuile oorlog" tegen hem is begonnen. Er zou een verband zijn met de presidentsverkiezingen die op 18 oktober worden gehouden.

Ballingschap

Morales was president van 2006 tot 2019. Hij stapte vorig jaar op nadat er felle protesten waren uitgebroken tegen een verkiezingsuitslag. Hij woont in ballingschap in Argentinië.

Bolivia wordt nu geregeerd door een conservatieve interimregering. Bij de komende verkiezingen gaat de strijd tussen de partij van interimpresident Anez en de socialistische MAS-partij, waarvan Morales voorzitter is.