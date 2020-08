Na weken van waarschuwingen zeggen deskundigen: 'Voor nu gaat het best goed'

De afgelopen tijd is er veel gewaarschuwd. "Het gaat niet goed met de ontwikkelingen in ons land", zei premier Rutte vorige week nog. Nu lijkt er een ommekeer gaande: alles wijst erop dat de weekcijfers van het RIVM vanmiddag een daling van het aantal positieve coronatests laten zien. "Het gaat best goed", concluderen experts. De situatie lijkt volgens hen beheersbaar, al blijft er zorg over het najaar.

Waardoor de daling wordt veroorzaakt, is lastig te zeggen, want er worden veel maatregelen tegelijk genomen. "De combinatie van maatregelen werkt vaak, maar wat het precies is, dat weten we niet - daar kom je ook niet goed uit", zegt arts-microbioloog Jan Kluytmans. "Het is ook niet zo belangrijk om precies te weten waarom iets gebeurt, als het maar de goeie kant op gaat zonder draconische maatregelen."

Voorafgaand aan de daling in de cijfers van de afgelopen week waren er de nodige waarschuwingen aan de bevolking. Van experts die aan de bel trokken, tot premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid die midden in de vakantietijd ingelaste persconferenties gaven. Verspreiding van het virus gebeurde vooral in de privésfeer en daarom werden er aanscherpingen afgekondigd. Met name het advies om geen borrels of feestjes thuis meer te organiseren voor meer dan zes mensen.

Geen ouderen

"Met die wake-upcall en relatief eenvoudige maatregelen lukt het kennelijk om het aantal besmettingen weer op een lager niveau te krijgen", zegt Kluytmans.

Gevreesd werd dat de druk op ziekenhuizen zou toenemen door het hoge aantal besmettingen, maar dat valt tot nu toe mee. Dat komt doordat besmettingen in een lagere leeftijdsgroep plaatsvinden dan eerder dit jaar, zegt klinisch epidemioloog Frits Rosendaal. "Die groep komt niet in het ziekenhuis."

Vooralsnog verspreiden zij het virus ook nog niet op grote schaal bij de oudere generatie. "Je ziet een kleine stijging bij 50 tot 60-jarigen, de generatie van hun ouders. Maar de oude mensen, die eerst veelal overleden, blijven nu over het algemeen buiten schot. Dat komt denk ik omdat die groep nog steeds afstand houdt."

Najaar

Voor nu lijkt het virus daarom onder controle; kwetsbare groepen worden niet bovengemiddeld geraakt en de druk op de ziekenhuizen blijft beperkt. "De ontwikkeling in de ziekenhuisopnames, dat is de curve die ik het meeste in de gaten houd", zegt arts-microbioloog Marc Bonten. "Omdat die liet zien of kwetsbare ouderen voldoende worden beschermd. En die curve is gelukkig stabiel laag."

Toch houden de experts een slag om de arm, want we zijn er nog niet. "Ik vind het niet zorgwekkend wat er gaande is", zegt Rosendaal. "Maar ik moet zeggen: nóg niet. Je kunt snel een exponentiële groei krijgen."

"We zitten nog steeds in augustus", zegt Kluytmans. "Verkoudheidsvirussen worden normaal pas actief in oktober, november. Ik kijk met spanning hoe het virus zich de komende maanden ontwikkelt, want het is ongebruikelijk dat zo'n virus in de zomer al actief is. Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar daar maak ik mij wel zorgen over."