Opslag ammoniumnitraat in Vlaardingen onderzocht na explosie Beiroet

De milieudienst Rijnmond (DCMR) doet onderzoek naar de veiligheid bij Yara, een producent van meststoffen in Vlaardingen. De dienst wil weten hoe veilig de opslag van ammoniumnitraat er is. Dat is de chemische stof die op 4 augustus explodeerde in de haven van Beiroet, met verwoestende gevolgen.

De directe aanleiding voor het onderzoek is een incident bij Yara op 13 augustus. Volgens DCMR werd kaliumcarbonaat gelost in een tank met fosforzuur. Er volgde een chemische reactie, maar na een tijdje was de situatie weer onder controle, schrijft de dienst.

Betere opslag dan Beiroet

Het incident gebeurde op 300 meter afstand van de voorraad ammoniumnitraat. Volgens DCMR en de provincie Zuid-Holland ligt bij Yara op dit moment 23 ton van die stof opgeslagen. Ter vergelijking: in de Libanese hoofdstad ontplofte 2750 ton. De voorraad in Vlaardingen is "onder veel betere voorwaarden" opgeslagen, zegt DCMR.

Uit voorzorg heeft de provincie Zuid-Holland toch opdracht gegeven voor een nader onderzoek, omdat het voorval van 13 augustus vragen oproept. De milieudienst bekijkt of de veiligheidssituatie bij Yara moet worden verbeterd. Ook wordt de gebruikelijke controle aan het eind van het jaar, die elk jaar plaatsvindt, vervroegd.