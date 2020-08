Prominente Wit-Russische oppositieleden opgepakt

In Wit-Rusland zijn twee prominente leden van de oppositie tegen president Loekasjenko opgepakt en vastgezet. Volgens de door de oppositie opgerichte Coördinatieraad zijn het Sergej Dylevski en Olga Kovalkova.

In Wit-Rusland wordt massaal gedemonstreerd tegen de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Volgens de officiële uitslag won president Loekasjenko, maar de oppositie spreekt van grootschalige fraude en eist nieuwe verkiezingen, georganiseerd door een nieuwe kiesraad. Ook in Westerse landen klinkt kritiek op de gang van zaken in Wit-Rusland.

Gisteren demonstreerden opnieuw tienduizenden mensen in de hoofdstad Minsk en op andere plekken tegen de president.