An en Eefje 25 jaar na ontvoering herdacht: 'Veel veranderd, maar het kan beter'

"25 jaar geleden werden we bruusk geconfronteerd met de harde realiteit", sprak de geëmotioneerde Paul Marchal, de vader van An. "We moeten leven met de aanvaarding. Het is hard, bikkelhard."

Marchal en de andere ouders werden tijdens de bijeenkomst geroemd om hun inzet voor andere slachtoffers van misbruik. "Dit land is vandaag een veiligere plaats geworden voor kinderen door uw werk", zei Vlaams justitieminister Zuhal Demir. "Van immens verdriet hebben zij een strijd voor hoop gemaakt."

Toch zei Marchal nog altijd onbeantwoorde vragen te hebben. "We moesten op zoek naar ons kind, daarna zochten we naar de waarheid." Hij betreurde het dat er niet uitgebreider onderzoek is gedaan naar een netwerk rond Dutroux.