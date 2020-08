Visserijwereld geschokt door 'krankzinnig incident' Hilvarenbeek

"Ernstig dat mensen die hun hobby uitoefenen op deze manier slachtoffer zijn geworden van geweld", reageert Björn Schutz, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland, op een steekpartij in Hilvarenbeek van afgelopen nacht. Daarbij raakten twee vissers gewond.

Ze werden in hun tent overrompeld toen ze tijdens het nachtvissen lagen te slapen. Uit het niets werd een van hen gestoken met een kapotte fles. De ander werd daar wakker van en schoot te hulp. Vervolgens werden beide vissers meerdere keren geslagen met het glaswerk.

De steekwonden van de slachtoffers waren zo ernstig dat er twee ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om hulp te verlenen.

Krankzinnig incident

In de visserijwereld is geschrokken gereageerd op het nieuws. Joop Bongers, directeur van Visserij Nederland, noemt het "heftig en triest dat dit gebeurt". In de jaren dat hij actief is als sportvisser maakte hij nooit zoiets mee. "Er is geen onrust in deze wereld, dit is een krankzinnig incident."

De vissers vertelden aan de politie dat ze werden aangevallen door twee mannen en twee vrouwen. De vier zouden zijn aangekomen in een wit bootje met een buitenboordmotor. Na de aanval zag een getuige de verdachten wegvaren in de richting van Tilburg.