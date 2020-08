Slapende vissers gestoken met fles bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Politie Tilburg eo Gebruiker geverifieerd door Twitter @Politie_Tilburg

Twee vissers zijn zaterdagmorgen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door vier personen #Hilvarenbeek. Ze zijn gestoken met een kapotte fles. We zoeken getuige of mensen die het viertal (her)kent. Lees verder op https://t.co/MhSWXnm3jd #Hilvarenbeek via @politie_tilburg