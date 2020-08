Toestand Russische oppositieleider Navalny 'zeer zorgwekkend'

De toestand van de ernstig zieke Russische oppositieleider Aleksej Navalny is "zeer zorgwekkend". Dat zegt Jaka Bizilj, een van de activisten die zich inzetten voor het overbrengen van Navalny van Rusland naar Duitsland.

De Russische oppositieleider wordt onderzocht in het Charité-ziekenhuis in Berlijn. Hij werd daarnaartoe gebracht na een vlucht vanuit het Siberische Omsk, waar hij sinds donderdagochtend in het ziekenhuis lag. Russische medici zeiden volgens persbureau Reuters kort voor vertrek dat Navalny in coma was gebracht en dat zijn leven niet direct gevaar liep.

De 44-jarige Navalny was donderdag op een vlucht naar Moskou onwel geworden, volgens zijn medewerkers als gevolg van vergiftiging. Het vliegtuig landde daarop in Omsk, en Navalny werd opgenomen.

"De dokters hebben ons heel duidelijk gemaakt dat hij zou zijn overleden als het vliegtuig niet was geland in Omsk," zei Bizilj. Hij voegde eraan toe dat het aan artsen en Navalny's familie is om meer informatie te geven over zijn gezondheidstoestand. De vrouw van Navalny is ook in Berlijn.

Russische artsen zeiden dat Navalny lijdt aan een zeldzame stofwisselingsstoornis, die is veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel. Ook verklaarden ze dat er geen gifsporen zijn gevonden in zijn bloed en urine. In het Berlijnse ziekenhuis wordt nu gekeken wat er precies met Navalny aan de hand is.

Neutrale hulp

Dat de meest prominente criticus van het Kremlin nu in Duitsland ligt, komt volgens correspondent Wouter Zwart vooral doordat Duitse activisten het initiatief namen om hem op te halen. Het gaat om de humanitaire actiegroep Cinema for Peace van Jaka Bizilj.

"Die groep heeft dat twee jaar geleden ook al eens gedaan met een ander lid van de Russische oppositie", vertelt Zwart. "Maar Duitsland is sowieso een land waar vrij veel buitenlandse oppositieleiders in nood hun toevlucht zoeken."

Het is moeilijk te zeggen of dit gevolgen heeft voor de diplomatieke verhoudingen tussen beide landen. "Duitsland stelt zich nu niet anti-Russisch op, maar biedt meer 'neutrale' hulp aan. De verhoudingen tussen Merkel en Poetin zijn sowieso niet heel goed. Dat is al zo sinds de annexatie van de Krim en de Russische inmenging in de oorlog in Oost-Oekraïne."