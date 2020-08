Navalny vergiftigd door het Kremlin? Hij zou niet de eerste zijn

De hoofdarts die Aleksej Navalny behandelde, was gisteren duidelijk: de Russische oppositieleider en criticus van president Poetin is niet vergiftigd. Navalny lag sinds donderdag in coma in het ziekenhuis van de Russische provinciestad Omsk, nadat hij onwel was geworden aan boord van een vliegtuig. Vanochtend vroeg is hij overgeplaatst naar een ziekenhuis in Berlijn; daar wordt hij later vandaag verwacht.

Volgens de Russische artsen lijdt Navalny aan een zeldzame stofwisselingsziekte, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel. Maar critici, waaronder Navalny's eigen entourage, betwisten die verklaring. Zij zijn ervan overtuigd dat de thee die hij dronk voordat hij aan boord ging, vergiftigd was.

Giflaboratorium

Dat vermoeden komt niet uit de lucht vallen. Russische veiligheidsdiensten hebben een lange geschiedenis met het gebruik van gif. Al in 1921 gaf toenmalig Sovjetleider Lenin opdracht tot het inrichten van een speciaal laboratorium, waarin wetenschappers zochten naar middelen om vijanden van de staat efficiënt uit te schakelen.

Het laboratorium, officieel Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut Nummer 2, bleef ook na de val van de Sovjetunie in gebruik. Over wat er nu gebeurt is officieel weinig bekend. De Britse krant The Guardian schrijft dat bronnen bij geheime diensten ervan uitgaan dat de functie van het lab sinds de oprichting nauwelijks is veranderd.

Want ook de Russische inlichtingendienst FSB, de opvolger van de KGB, staat erom bekend regelmatig gif te gebruiken tegen politieke tegenstanders van het Kremlin. Denk bijvoorbeeld aan de aanslag in 2018 op dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië, met het middel novitsjok. Of de moord op dissident Alexander Litvinenko in 2006; hij stierf door enkele slokken radioactieve thee.

Hieronder zetten we meer voorbeelden op een rij: