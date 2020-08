LinkedIn-blokkade Maurice de Hond opgeheven na 'constructief' gesprek

De blokkade van het account van Maurice de Hond op LinkedIn is opgeheven. Volgens het sociale medium is dat gebeurd na een "constructief" gesprek met de opiniepeiler.

Vorige week werd het account geblokkeerd. Dat gebeurde volgens De Hond nadat enkele tientallen LinkedIn-gebruikers zijn berichten hadden gerapporteerd. Hij kreeg de mededeling dat hij de gebruiksregels van het platform had overtreden.

LinkedIn laat nu weten dat de teksten die De Hond plaatste in strijd zijn met het beleid van het medium. "Hiermee bedoelen we, dat geen bijdragen zijn toegestaan die rechtstreeks in tegenspraak zijn met de richtlijnen van vooraanstaande wereldwijde gezondheidsorganisaties en volksgezondheid autoriteiten", stelt LinkedIn.

De Hond vindt dat de regels van LinkedIn te streng zijn en "beperkingen stelt aan professionele discussies" over het coronavirus. Hij laat weten "vanaf nu net zo scherp en duidelijk" te blijven in zijn conclusies. "Duidelijk voor u, maar dusdanig dat ze hopelijk wel binnen die policies blijven."