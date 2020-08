Maurice de Hond: 'LinkedIn-blokkade lijkt georganiseerde actie'

De Hond plaatst op LinkedIn en andere sociale media regelmatig links naar artikelen op zijn website, waarin hij kritisch is over de coronamaatregelen van het kabinet. Volgens hem lijden het kabinet, het RIVM en het Outbreak Management Team aan een tunnelvisie. Op basis van wetenschappelijke literatuur en eigen data-analyses concludeert de opiniepeiler onder meer dat de anderhalvemeterregel onzin is.

Vorige week ontdekte De Hond al dat sommige van zijn LinkedIn-berichten werden verwijderd. Een volger wees hem erop toen hij een post van 6 augustus niet meer terug kon vinden.

Hamer en spijkers

In dat bericht had De Hond zich kritisch uitgelaten over de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge die dag. Volgens hem hadden zij het daarin over het belang van goede ventilatie moeten hebben en niet alleen over de anderhalvemeterregel. Door het weer niet over ventilatie te hebben, laten ze zien dat ze behoren tot een groep timmerlieden van de WHO en het RIVM, schreef De Hond op LinkedIn. "Als je enige instrument een hamer is, dan is elk probleem een spijker."

De opiniepeiler is ervan overtuigd dat aerosolen, hele kleine ademdruppeltjes, een grote rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Daarom pleit hij al maanden meer aandacht voor ventilatie.

Een paar uur na zijn bericht over de persconferentie hoorde De Hond van iemand dat zijn post was verdwenen. "Toen heb ik de volgende ochtend de proef op de som genomen en de post nog een keer gedeeld, identiek", zegt hij. "En inderdaad, twee uur later was 'ie weg."

'Fake news'

Donderdagavond bleek dus zijn hele LinkedIn-profiel verdwenen. "Ze zeggen dat het ging om fake news", aldus De Hond. Hij baalt ervan dat LinkedIn van tevoren geen waarschuwing heeft gegeven. "Ze hebben het meteen weggehaald. Het enige wat ze nu zeggen, is dat ik bezwaar kan maken. Dat heb ik gedaan."

De Hond geeft LinkedIn tot morgenavond de tijd om zijn profiel te herstellen. Hij wil dat het platform daarbij ook vermeldt dat zijn account onterecht was verwijderd. "Als ze dat niet doen, ga ik zeker vervolgstappen ondernemen."

Gemeenschapsregels

LinkedIn liet vrijdag in een reactie aan het ANP weten dat het alleen met een gebruiker zelf communiceert over acties tegen een account. "We hebben duidelijke voorwaarden en gemeenschapsregels en we verwachten dat al onze leden zich daaraan houden", voegde het platform toe. Het is niet duidelijk op welke specifieke regels LinkedIn doelt.

In de beleidslijnen van het zakelijke netwerk staat dat "in geval van ernstige of herhaalde overtredingen" iemands account kan worden verwijderd. Gebruikers kunnen zaken als spam, neppe profielen, verdachte berichten of zorgen over veiligheid rapporteren bij LinkedIn. Ook desinformatie kan worden gemeld. Een meningsverschil is geen geldige reden om iets te markeren", aldus het platform.

LinkedIn was zaterdag niet bereikbaar voor vragen van de NOS.