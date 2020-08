Onderzoek VS: kinderen kunnen veel coronavirus bij zich hebben

Kinderen kunnen ook als ze geen symptomen hebben of maar een beetje ziek zijn, veel deeltjes van het coronavirus in hun neus hebben. Dat maakt hen tot een potentiële bron voor verdere verspreiding van het virus. Omdat het ontbreken van ziekteverschijnselen geen betrouwbare indicatie is of kinderen het virus hebben en kunnen verspreiden, zijn infectiepreventiemaatregelen nodig bij het heropenen van scholen.

Dat stellen wetenschappers verbonden aan een aantal ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen in Boston, waaronder de Harvard Medical School. Ze hebben hun bevindingen onlangs gepubliceerd in The Journal of Pediatrics.

De Nederlandse kinderarts en epidemioloog Patricia Bruijning van het UMC Utrecht is niet erg onder de indruk. "Ik ken de studie maar die vind ik weinig relevant voor de heropening van scholen." Bruijning vindt de onderzoeksgroep - kinderen die naar het ziekenhuis komen met een verdenking op covid-19 - "een erg geselecteerde groep en waarschijnlijk weinig representatief voor de gemiddelde tiener". Immers, "hoe zieker je bent, hoe groter de hoeveelheid virusdeeltjes die je hebt". Volgens Bruijning "voegt de studie heel weinig toe aan wat al wisten".

'Wat je zou verwachten'

De Amerikaanse onderzoekers hebben 192 kinderen ingesloten in hun studie, van wie er 49 een bevestigde SARS-CoV-2-infectie hadden. Achttien hadden de ernstige aandoening MIS (Multisystem Inflammatory Syndrome), die bij sommige kinderen samengaat met covid-19 en bij andere niet. De overige 125 kinderen waren negatief getest op SARS-CoV-2.

Drie jonge kinderen die geen klachten hadden maar getest werden omdat ze in aanraking waren gekomen met een besmet persoon, bleken veel virusdeeltjes in hun neus te hebben. Volgens de onderzoekers zelfs "significant meer dan in het ziekenhuis opgenomen ernstig zieke volwassenen met meer dan zeven dagen ziekteverschijnselen".

"Dat is precies wat je zou verwachten", zegt Bruijning. "Want bij mensen die meer dan zeven dagen klachten hebben, is de hoeveelheid virusdeeltjes doorgaans een stuk lager dan bij het begin van de infectie. Het is wat mij betreft een onzinnige vergelijking."

Besmettelijkheid

Algemeen wordt aangenomen dat hoe meer virusdeeltjes een covid-19 patiënt bij zich draagt hoe besmettelijker hij of zij is. Maar het staat niet vast of dat ook opgaat voor jonge kinderen met veel virusdeeltjes in hun neus. "Daarvoor moet het virus ook nog in grote hoeveelheden in de lucht verspreid worden door die kinderen", zegt Bruijning.

"We weten nog niet precies hoe die relatie voor jonge kinderen is. Maar het is mogelijk dat zij door een lager ademvolume en lagere snelheden van uitademen minder virus in hun omgeving brengen dan een volwassene met een zelfde hoeveelheid virus. Dat is nog een open vraag die nader onderzocht moet worden."

De Amerikaanse studie gaat niet over de besmettelijkheid van kinderen, schrijven de wetenschappers. Maar "kinderen met veel virusdeeltjes en niet-specifieke symptomen zoals verkoudheid en hoesten kunnen waarschijnlijk net zo makkelijk SARS-CoV-2 overdragen als andere virusinfecties die via druppels verspreid worden. Als scholen volledig heropenen zonder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, is het waarschijnlijk dat kinderen een grotere rol gaan spelen in deze pandemie."

Infectiepreventie

Van alle kinderen uit de studie die besmet waren, had maar de helft koorts. De rest vertoonde geen symptomen of alleen niet-specifieke ziekteverschijnselen. Tegelijk had een derde deel van alle zieke schoolkinderen die zich op het hoogtepunt van de epidemie in Boston meldden in ziekenhuizen een SARS-CoV-2-infectie.

"Voor de beheersing van de infectie is het essentieel om besmette kinderen zo vroeg mogelijk te identificeren met het oog op quarantaine", schrijven de onderzoekers. Maar dat gaat volgens de Amerikaanse wetenschappers dus moeilijk omdat ongeveer de helft van de kinderen geen symptomen heeft of heel milde. Juist nu de scholen heropenen, is dat in hun ogen reden voor zorg.

"Infectiepreventiemaatregelen moeten de kans op verspreiding van het virus minimaliseren. Daarbij moet de focus liggen op strategieën met social distancing-voorzorgsmaatregelen, het gebruik van mondneusmaskers en/of onderwijs op afstand." Verder zouden scholen volgens de auteurs hun leerlingen routinematig kunnen testen op SARS-CoV-2.