Merkel wil snel opheldering over vergiftiging Navalny

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat er zo snel mogelijk opheldering komt over de mogelijke vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Ze zei dat op een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron in het presidentiële buitenverblijf aan de Côte d'Azur, Fort de Brégançon.

De twee zeiden dat zowel Duitsland als Frankrijk klaarstaat om Navalny te ontvangen voor medische hulp, mocht daarom gevraagd worden. Macron bood hem verder hulp aan in de vorm van bescherming of asiel.

Navalny ligt in coma in een ziekenhuis in Omsk, nadat hij in het vliegtuig naar Moskou onwel was geworden. Volgens zijn woordvoerder is er gif in zijn thee gedaan. Navalny werd ruim een jaar geleden, toen hij in de gevangenis zat, waarschijnlijk ook al vergiftigd.

Zorgwekkend

Merkel noemde het voorval zeer zorgwekkend en zei dat Duitsland het onderzoek naar het incident intensief zal volgen. "Ik hoop natuurlijk dat hij zo snel mogelijk beter wordt."

Ze voegde eraan toe dat het vooral belangrijk is dat de omstandigheden rond het incident worden opgehelderd. Merkel drong sterk aan op openheid van de Russen, "want wat we tot nu toe hebben gehoord, is niet gunstig".

Volgens de Duitse krant Bild zijn medewerkers van Navalny met Duitse activisten bezig om hem naar Duitsland te halen voor een medische behandeling. The Moscow Times meldt dat een Duitse ngo al een vliegtuig met medische apparatuur klaar heeft staan om Navalny naar Duitsland te vliegen.

Luis in de pels

Navalny geldt als de meest prominente tegenstander van president Poetin. Correspondent David Jan Godfroid benadrukt dat er inmiddels een imposante lijst is met tegenstanders van Poetin waar geweld tegen is gebruikt. "Sinds 2014 zijn meer tegenstanders van Poetin slachtoffer geworden van vergiftiging of ander geweld. Het is niet direct te zeggen dat Poetin hier persoonlijk achter zit, maar het gebeurt met enige regelmaat", zegt Godfroid tijdens een Q&A met kijkers op Youtube en Facebook.

Op de vraag of er een link bestaat met de situatie in Wit-Rusland, waar een omstreden verkiezingsuitslag leidt tot grote protesten, zegt Godfroid: "Het is mogelijk dat Poetin de aandacht wil afleiden van wat hij doet, of wil gaan doen in Wit-Rusland. Maar dat is koffiedik kijken."

Kijk de Q&A met David Jan Godfroid hier terug: