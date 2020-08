Inspectie: politiehackers niet zorgvuldig genoeg

Het speciale hackteam van de politie dat computerapparatuur van verdachten mag binnendringen moet zijn werkwijze verbeteren. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft het team zich weliswaar aan vrijwel alle wettelijke eisen gehouden, maar was het op sommige punten onzorgvuldig.

De inspectie heeft alle acht zaken waarbij de politie vorig jaar verdachten hackte tegen het licht gehouden. Daaruit blijkt dat de politiemedewerkers niet alle verrichte handelingen volledig hebben vastgelegd. Zo werd niet in alle gevallen een video gemaakt van de beeldschermen van de politie, terwijl dat van de wet wel moet. Daardoor kan de inspectie naar eigen zeggen niet nagaan of het team iets onregelmatigs heeft gedaan wat de verkregen gegevens onbetrouwbaar maakt.

Daarnaast gebruikte het hackteam in zes zaken speciale software om de apparaten te doorzoeken, zonder dat dat programma vooraf was goedgekeurd. Daardoor kon de inspectie niet herleiden hoe de politie aan de gevonden informatie was gekomen en opnieuw niet vaststellen of die betrouwbaar is. Dat kan mogelijk problemen geven in de rechtszaal als de data worden gebruikt als bewijsmateriaal, waarschuwt de inspectie.

Rechter moet toestemming geven voor hacks

De inspectie wil verder dat de politie gaat testen of de gehackte gegevens wel veilig genoeg worden opgeslagen en dat er een kwaliteitssysteem wordt ingesteld. "Daarmee kunnen tekortkomingen in de toepassing van de hackbevoegdheid op tijd worden opgespoord en verholpen."

Sinds vorig jaar mag de politie de apparatuur hacken van mensen die verdacht worden van zware misdrijven als georganiseerde criminaliteit of terrorisme. Vooraf moet de rechter-commissaris daarvoor toestemming geven.