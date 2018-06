Wet aangenomen waardoor politie verdachten mag gaan hacken

De politie mag straks, zonder dat mensen het doorhebben, op afstand hun computer of smartphone hacken. De wet die dit mogelijk maakt, de Wet computercriminaliteit III, is vanmiddag door de Eerste Kamer aangenomen. Hij moet extra slagkracht geven bij opsporingsonderzoeken. Dit moet het dus voor de politie makkelijker maken om in te breken op het systeem van een verdachte.

De hackbevoegdheid is niet het enige wat er met deze wet verandert, maar het is wel de meest controversiƫle verandering. De politie mag straks zowel bekende als onbekende lekken gebruiken om digitaal in te breken op iemands computer. Het gaat daarbij niet alleen om pc's of laptops, maar ook om smartphones of servers.

Weerstand tegen zerodays

Het gebruik van onbekende kwetsbaarheden, zogeheten zerodays, stuit daarbij op weerstand. De fabrikant weet er nog niet van af, waardoor kwaadwillenden er misbruik van kunnen maken als zij de lekken ontdekken, en ze zijn veel waard op de zwarte markt.

Verder mag de politie gebruik gaan maken van hacksoftware. Er zijn wereldwijd verschillende bedrijven die zich in het ontwikkelen van dergelijke software hebben gespecialiseerd en deze te koop aanbieden.

Maatregelen zijn nodig

Volgens minister Grapperhaus zijn deze vergaande maatregelen nodig omdat computercriminelen steeds meer kunnen en steeds moeilijker zijn op te sporen door de snelle technologische ontwikkelingen. Hij zegt dat de privacy van burgers voldoende is gewaarborgd.