Vader Britney Spears blijft voorlopig haar curator

Voorlopig verandert er niets in de ondertoezichtstelling van Britney Spears. De Amerikaanse popzangeres is naar de rechter gestapt omdat ze niet langer wil dat haar vader haar curator is.

Gisteren was er bij de rechtbank in Los Angeles een zitting over Spears' curatele. Hoewel de rechter besloot om het proces achter gesloten deuren te behandelen en ook documenten niet toegankelijk te maken voor het publiek, melden verschillende Amerikaanse entertainmentsites dat de ondertoezichtstelling van Spears is verlengd tot 1 februari.

Volgens TMZ heeft de advocaat van Spears nog niet alle benodigde documenten ingediend en heeft de rechter de zaak daarom aangehouden. De advocaat heeft tot half september om alles in orde te maken, stelt Entertainment Tonight.

Britney Spears (38) staat vanwege psychiatrische problemen sinds 2008 onder toezicht van onder anderen haar vader. Die heeft daardoor vrijwel complete zeggenschap over haar leven, geld en carrière.

De zangeres debuteerde in 1998 op 16-jarige leeftijd met ...Baby One More Time, dat meteen een wereldhit werd. Haar albums gingen tientallen miljoenen keren over de toonbank. De afgelopen jaren was het op muzikaal gebied stil rond Spears.