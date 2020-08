Wrakingsverzoek in liquidatieproces rond Taghi

Advocaat Nico Meijering heeft namens zijn cliënten de rechter-commissaris gewraakt in het liquidatieproces Marengo rondom Ridouan Taghi. Dat bevestigt de rechtbank Amsterdam na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

"Het verzoek is inderdaad ingediend", zegt een woordvoerder van de rechtbank. "Wanneer de wrakingskamer de zaak behandelt, is nog onbekend." Wanneer het verzoek is ingediend, wil de woordvoerder niet zeggen.

Op Twitter bevestigt advocatenkantoor Ficq & Partners, het kantoor van advocaat Meijering, het wrakingsverzoek. Ook het kantoor wil verder geen verklaring afgeven.