Zondag met Lubach stopt, 'huidige vorm loopt tegen zijn grenzen aan'

Presentator Arjen Lubach gaat stoppen met zijn satirische nieuwsprogramma Zondag met Lubach op NPO 3. Dat schrijft hij in zijn autobiografie Stoorzender, die vandaag verschijnt.

"Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin naast een paar actualiteiten één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt", schrijft Lubach. "Niet omdat we het niet meer zouden kunnen, maar omdat alles wat je in die vorm (man in pak achter desk doet nieuwslezer na en windt zich op met grapjes) brengt, hetzelfde gewicht krijgt."

Volgens de cabaretier is er maar een beperkt aantal onderwerpen dat zich leent voor "twintig minuten boosheid en verontwaardiging". Hij voegt daaraan toe dat hij op het hoogtepunt wil stoppen en andere dingen wil gaan doen, maar wel graag met hetzelfde team.

Gesprek van de dag

Zondag met Lubach ging in 2014 van start en werd in 2017 bekroond met de Gouden Televizier-Ring. Het VPRO-programma geldt als kijkcijferhit voor de NPO. Het twaalfde seizoen, met weer tien afleveringen, begint halverwege volgende maand. Of dat ook het laatste seizoen is, is nog niet duidelijk.

Lubach weet met zijn show regelmatig het gesprek van de dag te worden. Zo wist hij 300.000 handtekeningen te verzamelen voor een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, probeerde hij mensen te verleiden hun Facebookaccount op te zeggen en werd hij internationaal bekend door een satirisch introductiefilmpje over Nederland te maken voor de Amerikaanse president Trump.