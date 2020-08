Kabinet ziet geen ruimte voor structurele loonsverhoging zorgpersoneel

Het kabinet gaat geen structurele loonsverhoging regelen voor werknemers in de zorg. Door de onzekere economie is daar geen ruimte voor, schrijven ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat de Nederlandse economie dit jaar met 5,1 procent zal krimpen. Door de inzet van noodpakketten worden weliswaar bedrijven in verschillende sectoren overeind gehouden, maar ontstaat er een fors begrotingstekort. Het kabinet heeft eerder wel een eenmalige bonus van 1000 euro netto beloofd aan zorgpersoneel. Die regeling wordt nog uitgewerkt.

Grote waardering

De bewindslieden betogen bovendien dat de lonen in de zorg op peil liggen. Zo zijn ze de afgelopen jaren meegegroeid met de markt en zijn er afspraken gemaakt voor "serieuze" loonstijgingen tussen de 3 en 5 procent.

Wel respecteert het kabinet de inzet van medewerkers in de afgelopen periode. "Er is grote waardering voor de enorme en onmisbare inspanning van zorgprofessionals in deze coronaperiode. Deze periode is ook vaak psychisch belastend. Daarom bieden we mentale ondersteuning en is er de komende periode bij zowel het opstarten van de reguliere zorg als covidzorg extra aandacht voor draagkracht van medewerkers."

Debat en motie

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de beloning van zorgmedewerkers. De oppositie brengt dan een motie in stemming over extra beloning.

Vorige week veroorzaakten de coalitiepartijen commotie door de Kamer te verlaten voordat er een hoofdelijke stemming kon worden gehouden over een structureel betere beloning voor zorgmedewerkers. Voorzitter Arib noemde de gang van zaken niet goed voor het aanzien van de Kamer.