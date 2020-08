Aantal scholen wacht niet af en voert zelf mondkapjesplicht in

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, vertelde in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co dat Illy's uitspraken hem hadden geërgerd: "Die uitspraken vallen slecht. Het zorgt voor onrust, het zorgt voor verwarring."

Rosenmöller zei dat deze discussie in het OMT gevoerd moet worden en niet in de media. Hij richtte zich daarbij op voorzitter Jaap van Dissel: "Probeer de kikkers in de kar te houden. Zo ontstaat er een dynamiek die contrair is aan wat we allemaal willen: de scholen open houden."

De VO-raad liet gisteren al weten het RIVM gevraagd te hebben meer helderheid te bieden. Ze willen weten of de huidige maatregelen voldoende zijn en specifiek een advies over mondkapjes krijgen.

Beperkt aantal scholen

Daarnaast benadrukte Rosenmöller dat het aantal scholen dat op eigen houtje een mondkapjesplicht invoert, beperkt is: "Elk voorbeeld van een school die afwijkt van het beleid, komt in de media. Er zijn 1450 middelbare scholen in Nederland. Er zijn er zeker een aantal, en in toenemende mate, die mondkapjes verplicht stellen bij verplaatsingen binnen school. Dat mag. Maar wat je wil is eenduidigheid, geen vragen zoals waarom zij wel en wij niet?"

Toch toonde hij ook begrip voor die schoolleiders: "Je zal maar schoolleider zijn met 1500 leerlingen en een paar honderd personeelsleden en als er dan een uitbraak komt, ben je opeens in de positie dat je jezelf moet verdedigen."

Volgens hem is echter het kabinet aan zet: "We vragen premier Rutte nog eens te herbevestigen dat die maatregelen wel mogen, maar niet nodig zijn. Dat de huidige lijn eigenlijk voldoende is."

In zijn persconferentie bespraken premier Rutte en minister De Jonge de situatie op de scholen kort. De maatregelen zijn volgens hen afdoende. Rutte: "Op scholen wordt met man en macht gewerkt aan een beschermde omgeving. Kinderen moeten thuisblijven als ze klachten hebben en als er iemand in het gezin besmet is. Geen uitzondering."