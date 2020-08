Waarom Brussel en Parijs oranje kleuren en Rotterdam niet

Ga niet naar Brussel of Parijs, luidt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar Rotterdam telt met 177,2 besmettingen per 100.000 inwoners meer geregistreerde besmettingen dan Brussel (122 per 100.000 inwoners) of Parijs (59 per 100.000 inwoners), blijkt uit data van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Waarop is zo'n reisadvies dan gebaseerd?

Ook de Nederlandse Sophie loopt tegen deze vraag aan. Ze woont in Brussel en wil graag haar zus bezoeken in Delft. Maar ze moet rekening houden met de regels in België en Nederland, omdat Brussel sinds kort code oranje is.

"Ik wil wel een test doen, maar dat is volgens de regels niet voldoende. Dus moet ik in twee weken in quarantaine, daarna mag ik mijn zus bezoeken. En bij terugkeer in Brussel moet ik weer twee weken in quarantaine. Kortom: als ik mijn zus wil zien, dan ben ik vier weken kwijt."

De reisadviezen worden afgegeven door Buitenlandse Zaken, maar om tot een afgewogen advies te komen krijgt het ministerie informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de ontwikkeling van het coronavirus in verschillende gebieden.

Er kunnen twee redenen zijn waarom het ministerie vanwege het coronavirus een oranje reisadvies uitgeeft; er is ergens ofwel een verhoogd aantal besmettingen (met het risico dat Nederlanders het virus ter plekke oplopen en mee terug nemen naar huis) of er is een land dat inreisbeperkingen voor Nederlanders heeft afgevaardigd.

In dat laatste geval moeten reizigers uit ons land meestal twee weken in quarantaine als ze op bestemming aankomen. "Een toeristische reis is dan in principe niet meer mogelijk", aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Importgevallen

Het RIVM inventariseert hoe de situatie rond het virus er in verschillende landen voorstaat. De organisatie vraagt daarbij soms aanvullende informatie op bij lokale gezondheidsautoriteiten of bij ambassades.

"We kijken niet alleen naar het aantal besmettingen, maar bijvoorbeeld ook naar hoeveel er wordt getest. In sommige landen is het aantal besmettingen per 100.000 inwoners weliswaar hoog, maar als er veel wordt getest heb je wel goed zicht op de verspreiding van het virus. In andere landen wordt juist weinig getest, daardoor heb je de situatie slecht in beeld", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Ook wordt in de adviezen vanuit het RIVM meegewogen hoe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in een bepaald land of gebied worden nageleefd.

Daarnaast wordt de bron van besmettingen in Nederland goed in de gaten gehouden. "We willen immers voorkomen dat we besmettingen importeren. Daarom houden we, naast de situatie in de verschillende landen, met het bron- en contactonderzoek ook de reisgeschiedenis bij. Zo waren er afgelopen week dertig nieuwe coronabesmettingen bij Nederlanders die op Malta zijn geweest."

'Dit geeft onrust'

Over de situatie in Brussel en Parijs kan het ministerie van Buitenlandse Zaken geen specifieke mededelingen doen, behalve dat "volgens het RIVM het risico groot is dat mensen die daar komen het virus mee terug nemen naar Nederland".

Sophie vindt dat de reisadviezen nu geen rekening houden met mensen die over de grens werken en graag hun familie willen bezoeken. Bovendien is er veel onduidelijkheid, zegt ze. "Ik heb in Brussel veel Nederlandse vrienden, voor iedereen geeft dit onrust. En de informatievoorziening is beperkt, net als de rol van de Nederlandse ambassade. Dat zou anders kunnen."