Onderwijsminister Slob: 'Overgrote deel scholen heeft zaken goed op orde'

Om alles in goede banen te leiden heeft Rob Bekema, de conciërge van de school, de nodige maatregelen getroffen. Pijlen op de grond moeten de leerlingen wegwijs maken en op de tafel van de docent staat een 'kuchscherm': een plastic scherm dat spatjes tegenhoudt. "Zo kan een leerling toch een vraag stellen aan het bureau van de docent", zegt Bekema.

Ventilatie

Ook het ventilatiesysteem heeft de school in Alkmaar aangepast. In onderwijskringen is ongerustheid over de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus. De school in Alkmaar maakt normaal gesproken gebruik van binnen- en buitenlucht. Vanwege corona is dit aangepast: "We recirculeren de lucht nu niet meer, en gebruiken alleen de schone lucht. Maar dat zal in de winter wel hogere stookkosten gaan geven", voorspelt de conciërge.

Minister Slob zegt dat als scholen zich bij de ventilatie in schoolgebouwen houden aan de geldende eisen uit het Bouwbesluit, er geen reden is tot zorg. "De scholen krijgen hierbij vanuit de sectorraden en vanuit de GGD'en ondersteuning", zegt Slob.

In de zomermaanden wordt geadviseerd om ramen te openen, maar in de koude wintermaanden wordt dit lastiger. Slob: "Dan wordt dat een ander verhaal. Ik werk er hard aan om scholen te ondersteunen en kom in de komende dagen met meer informatie hierover."