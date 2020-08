Nieuwe klap voor reisorganisaties, klaar om toeristen terug te halen

Vluchten niet geannuleerd

Er zijn ook mensen die bij Corendon hebben geboekt en met Transavia naar Ibiza vliegen. Hun terugkeer gebeurt in overleg met de vliegmaatschappij. Alle vluchten van Transavia gaan door. Waarschijnlijk komen er op de terugweg naar Nederland extra passagiers bij.

Transavia laat weten dat het niet aan de maatschappij is om te beslissen of mensen mogen reizen. Het gaat ook om noodzakelijke reizen, niet alleen om toerisme.

De reguliere Corendon-vluchten gaan ook door, maar geplande reizen zijn tot en met 31 augustus geannuleerd.

Het bedrijf verwacht dat de meeste mensen hun vakantie willen afmaken. "Bulgarije was voor ons het eerste land dat van geel oranje werd en de meeste mensen wilden bllijven, omdat ze toch al in quarantaine moesten. De gedachte was: als we voorzichtig zijn kunnen we net zo goed blijven. Dat verwachten we nu ook."

Vakantiedagen

Het uitgangspunt bij de meeste werkgevers is dat mensen die terugkomen uit een gebied dat tijdens hun verblijf is opgeschaald naar code oranje hun werknemers zullen vragen zo mogelijk thuis te werken tijdens de quarantaine van twee weken. De werknemer hoeft daarvoor geen vakantiedagen op te nemen.

Als een land al bij vertrek uit Nederland code oranje of rood heeft, ligt het risico bij de werknemer en kan die worden verplicht voor de quarantaine vakantiedagen op te nemen of loon in te leveren. De rijksoverheid geeft advies daarover.