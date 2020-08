Terug uit risicogebied: 'We kwamen van het strand en bam, code oranje'

Een stel is twee dagen eerder teruggekomen uit Mallorca. "Mijn vrouw werkt in de zorg", zegt de man. "We hebben meteen omgeboekt toen we het hoorden, maar nog steeds wordt het wel kielekiele denk ik. Dat wordt nog wel een dingetje."

Voor sommige mensen was de aanpassing van het reisadvies een complete verrassing. "Het is wel een beetje vreemd. Ik weet het allemaal ook even niet zo goed, ik wacht het nog even af. Het is allemaal even nieuw", zegt een man.

Ook voor twee vrouwen op de vlucht uit Mallorca kwam het nieuws uit de lucht vallen. "We zijn er totaal door overvallen", zegt een van hen. "We kwamen van het strand en bam, code oranje. We hebben niet eens gehoord dat er iets rommelde."

Naar huis

De verontwaardiging is groot bij de dames. "Er waren mensen uit hetzelfde appartement die gisteren om 22.00 uur weggingen en voor 00.00 uur terug in Nederland waren. Ik ga naar bed, ik kom nergens meer, kom tien uur later terug in Nederland en ik moet in quarantaine. Dat vind ik lastig."

Of ze zich aan de quarantaine-maatregelen houden, weten ze nog niet. "Ik ga eerst even naar huis en alles laten bezinken", zegt de een. "Als wij in quarantaine moeten, dan moet heel Nederland in quarantaine", vult de ander aan. "Er was daar veel minder aan de hand dan hier."