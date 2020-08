Tekort aan stageplekken voor verpleegkundigen verergerd door corona

De historische economische krimp, waar het CBS gisteren cijfers over naar buiten bracht, is ook in de zorg te voelen. Want hoewel veel medewerkers het heel druk hadden, is die sector het afgelopen kwartaal toch met bijna 21 procent gekrompen. Dat komt onder meer doordat veel afspraken en operaties zijn uitgesteld, of zelfs zijn geannuleerd.

In de ziekenhuizen was alle aandacht op het coronavirus gericht. Dat heeft er ook toe geleid dat de stages van studenten verpleegkunde werden uitgesteld. Of en wanneer die kunnen worden ingehaald, is niet duidelijk. Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) maakt zich zorgen dat studenten hierdoor niet op tijd op kunnen afstuderen.

Corona-uitbraak

Vooral ziekenhuizen hebben minder plek vanwege de grote drukte door de corona-uitbraak, zegt de koepel. Ziekenhuizen zouden bang zijn veel stagiairs naar huis te moeten sturen bij een tweede besmettingsgolf. "Daarnaast hebben ze veel verpleegkundigen die overbelast zijn. Dan is het niet handig om de zorg voor een stagiair erbij te hebben", zegt LOOV-voorzitter Hans Aerts.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sluit niet uit dat sommige ziekenhuis minder stageplekken kunnen aanbieden. "Het kan zeker zijn dat de focus tijdens deze coronatijd het stagelopen moeilijker heeft gemaakt", zegt woordvoerder Wouter van der Horst. Toch zijn ziekenhuizen zich volgens hem heel goed bewust van het belang van de stageplekken. "We hebben personeelstekorten, dus we hebben nieuwe mensen nodig."

De stages zijn volgens Hans Aerts essentieel voor de opleiding tot verpleegkundige. "Je leert met patiënten omgaan en werken in een moeilijke en roerige omgeving en dat kun je het best in de praktijk leren", zegt Aerts, die ook opleidingsmanager Verpleegkunde is bij de Hogeschool Utrecht.

Ook Roos, een verpleegkundige in opleiding, beaamt dat je van oefenen op een klasgenoot minder leert dan wanneer je te maken hebt met een echte patiënt die iets heeft: