Ministerie en GGD wisten al in mei dat bron- en contactonderzoek langer duurde

Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten op 15 mei dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen dan in het opschalingsplan stond dat diezelfde dag was gepresenteerd. Het moest gemiddeld acht uur zijn, en niet vijf uur zoals in het plan stond.

Bron- en contactonderzoeken kosten dus 60 procent meer tijd, maar er is er geen actie ondernomen om meer werknemers op te leiden die dat extra werk zouden moeten gaan uitvoeren.

Het opschalingsplan van de GGD spreekt nu nog steeds van gemiddeld vijf uur per onderzoek. Intern en extern werd al getwijfeld of dat wel klopte. De GGD bevestigde eerder aan de NOS dat voor de berekening was uitgegaan van het aantal contacten dat mensen in de lockdownfase hadden, toen mensen veel minder contacten hadden dan in de zomerperiode.

Het ministerie antwoordt op vragen van de NOS dat er op 15 mei bij een overleg tussen het het ministerie en de GGD is besloten dat er voortaan van acht uur moest worden uitgegaan. Redenen hiervoor waren nieuwe aannames en afspraken over het aantal contacten dat door de GGD gebeld moesten worden.

Overvallen

Eind juli zei de GGD desondanks overvallen te zijn door het grote aantal contacten dat besmette personen bleken te hebben. Contactonderzoeken bleken veel langer te duren dan gedacht en er was onvoldoende personeel beschikbaar. Amsterdam en Rotterdam besloten tot een noodgreep en vragen besmette personen nu zelf om hun contacten te bellen.

De GGD schrijft in het opschalingsplan uit te gaan van 600 tot 2400 bron- en contactonderzoeken per dag. Die berekening is gebaseerd op ramingen van het RIVM over het aantal mensen (2 tot 8 procent) dat per dag positief zou testen. Het RIVM, GGD en ministerie werkten samen aan het opschalingsplan. Voor de 2400 onderzoeken per dag waren maximaal 3200 fte (voltijdsbanen) nodig, staat er.