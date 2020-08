De Jonge: signaal GGD gemist, maar waarschuwing had duidelijker gekund

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwing gemist van de GGD in Rotterdam, erkent minister De Jonge. Maar de waarschuwing had ook wel wat explicieter gekund, vindt hij.

Eind juli stuurde de GGD een memo waarin stond dat bron- en contactonderzoek in gevaar kwam door het snel oplopende aantal besmettingen, berichtte NRC. Met die informatie is vervolgens niets gedaan.

De GGD'en in Rotterdam en Amsterdam moesten vorige week vrijdag het onderzoek flink afschalen, terwijl De Jonge een dag eerder nog had gezegd dat de capaciteit voldoende was.

Via de voordeur

"Het signaal uit het memo is toen niet opgepikt", zegt de minister. Dat kwam volgens hem mede doordat het stuk vooral ergens anders over ging, namelijk over waar het aantal besmettingen steeg en wat daaraan gedaan kon worden. "En ja, er stond ook een passage in die verwijst naar mogelijk moeten aanpassen van het bron- en contactonderzoek."

De Jonge had het graag geweten, benadrukt hij. "Dan was er een kans geweest om eerder te hulp te schieten." Maar hij vindt ook dat de Rotterdamse GGD een signaal "via de voordeur" had kunnen geven, aan de landelijke GGD-organisatie of aan het ministerie.