Minister Koolmees: gigantische krimp, maar we zijn niet geschrokken

De economische krimp van 8,5 procent is "heftig", maar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is niet geschrokken. Dat zei hij voorafgaand aan de eerste ministerraad sinds juli. "We hebben het zien aankomen. Niet voor niets hebben we noodpakketten om de zwaarste klappen op te vangen.

De krimp is gigantisch, benadrukt hij, maar het had erger kunnen zijn. "In het Verenigd Koninkrijk was het zo'n 20 procent. In Italië en Spanje ligt het ook hoger, maar 8,5 procent is ongekend."

Herstel in V-vorm

Koolmees heeft zorgen over arbeidsmarkt. Veel flexwerkers verloren de afgelopen maanden hun baan, meldt het CBS. "Vooral jongeren", stelt Koolmees. Maar hij ziet ook lichtpuntjes: "Het producentenvertrouwen gaat omhoog. En in sommige sectoren zie je een kleine V." De minister doelt daarmee op herstel na een dip (een V-vormige grafiek).

Of Nederland nog zo'n kwartaal aankan, daarover wil Koolmees "niet speculeren". En ook op nieuwe steunmaatregelen die er eventueel aankomen, wil de minister niet vooruitlopen. "Daar hoort u over op Prinsjesdag." Dat is op 15 september.