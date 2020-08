Zorgbonden over weglopen Kamerleden: 'Gênante vertoning'

Zorgbonden spreken van een 'gênante vertoning' en zijn net als hun leden teleurgesteld over het debat in de Tweede Kamer waar het ging over de structurele loonsverhogingen in de zorg. Gisteravond liep tijdens dat debat een aantal Kamerleden van de coalitie weg om een stemming te voorkomen.

Kamervoorzitter Arib zei er later over dat Kamerleden die gisteren niet aan de hoofdelijke stemming mee wilden doen, dat in het Kamerdebat hadden moeten uitleggen. Regeringspartijen erkennen dat inmiddels ook.

Voor zorgbonden is het wederom een tegenslag. "Zorgmedewerkers zijn teleurgesteld in de politiek als het gaat om de waardering van hun vak. Er wordt veel gezegd en geapplaudisseerd, maar op het moment dat de politiek iets kan betekenen is er niemand thuis", zegt een woordvoerder van zorgvakbond NU'91.

Jacek Magala van V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden, noemt het weglopen van de Kamerleden 'een gênante vertoning.' "Het getuigt niet van grote verantwoordelijkheid als je wegloopt om te stemmen. Iedereen wijst naar elkaar, maar ondertussen is onze achterban de dupe."

Kosten

In een rapport van afgelopen juni waarschuwt de Sociaal Economische Raad dat het achterblijven van lonen in de zorg grote gevolgen kan hebben. De Raad adviseert de overheid dat de lonen van zorgpersoneel concurrerend moeten zijn met die van andere sectoren om voldoende personeel te krijgen en te behouden. In 2022 wordt een tekort van 80.000 zorgmedewerkers verwacht.

De kosten voor de zorg worden jaar op jaar hoger. "Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar", liet minister Hoekstra afgelopen januari nog weten. De loonkosten maken ongeveer 62 procent uit van de totale zorguitgaven, omdat er veel handen aan het bed nodig zijn. De SER erkent dat de hoge zorgkosten een probleem zijn en deze bijvoorbeeld door digitalisering kunnen worden ingeperkt.

Applaus

In juni hield NU'91 nog onder haar leden enquête een enquête over dit onderwerp. Daaruit kwam naar voren dat van de 3000 ondervraagden 39 procent een baan buiten de zorg overwoog.

Ook de FNV liet in juni een onderzoek uitvoeren onder 6600 leden, 88 procent daarvan vond meer salaris de hoogste prioriteit. Vicevoorzitter Tuur Elzinga: "De verontwaardiging van onze achterban is volledig terecht. Er moet een structurele bijdrage komen, terwijl de zorgbonus nog niet eens is uitgekeerd. Van applaus heeft nog nooit iemand brood kunnen kopen."

Kamerdebatten

De zorg wordt in Nederland op twee manieren gefinancierd. Het eerste deel bestaat uit inkomsten via premies. Zorginstellingen gaan zelf over hoe dit geld besteed wordt. Het tweede deel wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid. Volgens de Algemene Rekenkamer wordt 24 procent van de langdurige zorg betaald door het ministerie. Dat kunnen ze alleen doen als het parlement daarmee heeft ingestemd.

De lonen in de zorg worden gefinancierd door beide inkomsten: de premies en het ministerie. Maar, het ministerie financiert de loonsverhoging. Daar gaan de Kamerdebatten over.