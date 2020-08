Veevoerproducent waarschuwt voor tijdnood bij invoeren eiwitbeperking Schouten

Veevoerbedrijven komen in de knel als minister Schouten per 1 september nieuwe regels voor eiwitten in krachtvoer invoert. Dat zegt ForFarmers, een van de grotere veevoerbedrijven in Nederland. Over de precieze eisen aan het voer bestaat onzekerheid, onder andere omdat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nog alternatieve ideeën vanuit de sector doorrekent. Daardoor dreigen de producenten in tijdnood te raken.

Voor veevoerbedrijven betekenen nieuwe regels systemen aanpassen, rantsoenen berekenen en afstemmen met boeren. Maar dat kan allemaal niet zolang de precieze eisen nog niet gepubliceerd zijn, zegt Pieter Wolleswinkel, directeur Nederland van ForFarmers. Hij zegt vier tot zes weken nodig te hebben om de aanpassingen te doen.

Naast de doorrekening van het PBL wordt er nog gekeken naar de kwaliteit van het gras van dit voorjaar. Ook heeft het ministerie van Landbouw recent dierenartsen gesproken. "Dat kan allemaal tot aanpassingen leiden", zegt Wolleswinkel.

Stikstof

In eiwit zit stikstof, die koeien gedeeltelijk weer uitscheiden in urine. Volgens het ministerie van Landbouw kan het aandeel eiwit in krachtvoer omlaag. Het kabinet wil onder meer met deze tijdelijke eiwitverlaging in krachtvoer dit jaar nog 'stikstofruimte' maken voor woningbouw.