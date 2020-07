Er gaan vandaag weer boeren demonstreren, 'maar ze staan op de verkeerde plek'

Oktober vorig jaar stonden er ook al boeren op de stoep bij het RIVM. Toen verzetten zij zich tegen berekeningen over het landbouwaandeel in de stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden. Later kwamen het Mesdag-Zuivelfonds en het RIVM alsnog op hetzelfde aandeel uit.

Waar boerenactiegroepen nu niet blij mee zijn: bij vergunningaanvragen wordt de stikstofuitstoot voor veehouderijen anders beoordeeld dan bij autoverkeer. Bij wegen wordt een grens van 5 kilometer gehanteerd om de neerslag te beoordelen, bij boerenbedrijven is zo'n begrenzing er niet. Daarmee wordt de impact op natuurgebieden bewust hoger ingeschat bij boerderijen dan bij wegen, beargumenteren actiegroepen onder initiatief van Farmers Defence Force.

Aan de hand van die berekening wordt door provincie of gemeente beslist om vergunningen af te geven, voor bijvoorbeeld het verbreden van een weg of uitbreiden van een stal. Boerenactiegroepen beschuldigen het RIVM van het meten met twee maten. Ook vinden ze dat politieke keuzes boven wetenschappelijk bewijs worden gesteld.

Onderzoeker Kees van Luijk van van het RIVM kan begrijpen dat zulke gevoelens bestaan, maar zegt dat de actievoerende boeren bij hen niet aan het juiste adres zijn. "Het toewijzen van vergunningen, of het nou om de aanleg van een weg of uitbreiding van een boerenbedrijf gaat, is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het RIVM gaat daar niet over en doet ook geen berekeningen voor vergunningen."