Na week van hitterecords zijn er zware buien op komst

In De Bilt zijn opnieuw twee weerrecords genoteerd: het was de warmste week ooit gemeten met een gemiddelde maximumtemperatuur van 33,1 graden. En voor de achtste dag op rij kwam het kwik boven de 30 graden.

Gisteren werd het oude record van zes dagen tropische warmte in De Bilt al naar zeven tropische dagen bijgesteld. Het oude record stamde uit 1941 en 1975. "Er sneuvelen deze dagen regelmatig records", zegt meteoroloog en NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

Vandaag kwam het kwik rond 15.30 uur boven de 31 graden uit op het officiële weerstation in De Bilt. Een uur eerder waren we nog een paar tienden verwijderd van het tropische record: "Het was te verwachten dat we de achtste tropische dag op rij zouden gaan halen", zegt Hiemstra.

Verkoeling door buien

Het lijkt nu wel gedaan met de weerrecords. Er zijn nu fikse buien op komst. Plaatselijk met onweer, veel regen in korte tijd, zware windstoten en hagelstenen. Tot die tijd is het wisselend bewolkt en klam.

