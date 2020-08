Biden: Harris juiste vrouw om Trump mee te verslaan

Harris is de eerste zwarte vrouw die door een grote politieke partij op de kandidatenlijst voor het Witte Huis is gezet. Biden wees op het belang daarvan en de voorbeeldfunctie die ze voor meisjes en jonge vrouwen kan hebben. Hij noemde haar de juiste persoon om hem te helpen Trump te verslaan. "Ze is slim, ze is sterk, ze heeft ervaring en ze heeft bewezen dat ze kan opkomen voor de belangen van de mensen in dit land."

De twee wezen erop dat het land na bijna vier jaar Trump in een diepe crisis verkeert. Het coronavirus waart nog altijd rond en het zal niet bij 165.000 doden blijven, waarschuwden ze. De economie heeft een enorme klap gekregen en het racismedebat verdeelt de natie. Harris was voordat ze de politiek inging officier van justitie. "Laat ik je dit vertellen", zei ze. "De zaak tegen Trump en Pence is rond."

De bijeenkomst begon en eindigde met Move on up van Curtis Mayfield, maar sfeervol werd het niet. De vragen van de journalisten in de verder lege zaal klonken hol, gejuich ontbrak, net als de traditionele confetti.

Chemie

Harris was tijdens de Democratische voorverkiezingen een rivaal van Biden. Ze viel hem toen aan omdat hij zich in de jaren 70 als senator tegen een maatregel had gekeerd die de integratie van zwarte en witte kinderen moest stimuleren.

Bij de bijeenkomst van vannacht was van enige onmin niets meer te merken. Wat vermoedelijk ook helpt, is dat Harris bevriend was met Bidens in 2015 overleden zoon Beau. Biden leek ontroerd toen Harris over hem sprak.