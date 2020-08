Nog geen quarantaineplicht, gedragskenners optimistisch over mogelijk effect

Minister De Jonge maakte gisteravond ook bekend dat hij verplichte thuisquarantaine wil voor mensen die uit een gebied met een oranje reisadvies komen. Nu wordt dat alleen dringend geadviseerd; niet iedereen volgt dat advies op. Dat komt volgens Dijkstra doordat je het effect van die maatregel ook op andere manieren kunt bewerkstelligen.

Dijkstra noemt een voorbeeld: als Piet op vakantie is geweest in een oranje gebied en hij heeft niemand horen hoesten tijdens zijn verblijf, dan is de kans klein dat hij denkt dat hij corona heeft en wil hij waarschijnlijk niet in quarantaine. Om dan toch zijn verantwoordelijkheidsgevoel te laten zien, zegt hij dat hij afstand houdt en een mondkapje draagt. "En het stomme is: dat kan hij met droge ogen zeggen. Het voelde namelijk niet als een draconische maatregel."

Met plannen voor een quarantaineplicht en de mogelijkheid tot een lokale mondkapjesplicht lijkt de overheid een andere weg in te slaan: niet meer op het verantwoordelijkheidsgevoel inspelen, maar verplichten. Volgens Dijkstra is dat effectiever. "Striktere handhaving verandert gedrag sneller. Het is alleen de vraag of je daarmee de pandemie stopt, want als je alles verplicht maakt, zal je ook weerstand van de burgers krijgen."