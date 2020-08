EU-ministers praten vrijdag over onrust in Wit-Rusland

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten vrijdag in Brussel over de spanningen in Wit-Rusland. Daar treden ordetroepen al dagenlang hard op tegen aanhangers van oppositiekandidaat Tichanovskaja die betogen tegen de fraude die volgens hen is gepleegd bij de verkiezingen van zondag.

Ze eisen dat Tichanovskaja tot winnaar wordt uitgeroepen, maar volgens de Wit-Russische kiescommissie heeft ze slechts tien procent van de stemmen gehaald, tegenover tachtig procent voor president Loekasjenko. Bij de demonstraties is een groot aantal mensen gewond geraakt en zeker een demonstrant is omgekomen. Ongeveer duizend betogers zouden zijn gearresteerd.

Tichanovskaja is uitgeweken naar Litouwen, nadat ze in Wit-Rusland door de autoriteiten zou zijn bedreigd.

Praten over sancties

Volgens de Zweedse minister Linde wordt vrijdag in Brussel gesproken over sancties tegen het regime van Loekasjenko.

EU-buitenlandchef Borrell zei gisteren al dat de relatie tussen de EU en Wit-Rusland grondig wordt bekeken. Dat kan volgens hem inhouden dat er maatregelen worden genomen "tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld, ongerechtvaardigde arrestaties en verkiezingsfraude".

De relatie met Wit-Rusland is volgens Borrell de afgelopen jaren juist verbeterd. "Maar zonder vooruitgang op het vlak van mensenrechten en de rechtsstaat, kan de relatie alleen maar slechter worden", zei hij.

EU-correspondent Thomas Spekschoor betwijfelt of het tot sancties tegen Wit-Rusland komt. "Er zijn wel veel EU-landen te vinden die direct streng willen optreden en sancties willen instellen tegen Loekasjenko en zijn medestanders, maar voor sancties is unanimiteit nodig. In elk geval Hongarije lijkt een veto uit te gaan spreken als sancties op tafel liggen."